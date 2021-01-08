وتتعلق التبديلاتُ الجديدة بحالاتِ الإصاباتِ بارتجاجٍ في المخ أو الاشتباهِ في حُدوثِها، حيث تَمت الموافقة على بروتوكول إقرارِ تَبديل خاص بهذه الحالات بعد مشاوراتٍ مُكثفةٍ مع الفيفا خلالَ اجتماع الأعمالِ السنوي للمجلسِ الدولي لكرةِ القدم المُشَرِع لقوانينِ اللعبة نهاية العام الماضي.
فيفا: تبديلات إضافية ستختبر خلال مونديال الأندية
وتتعلق التبديلاتُ الجديدة بحالاتِ الإصاباتِ بارتجاجٍ في المخ أو الاشتباهِ في حُدوثِها، حيث تَمت الموافقة على بروتوكول إقرارِ تَبديل خاص بهذه الحالات بعد مشاوراتٍ مُكثفةٍ مع الفيفا خلالَ اجتماع الأعمالِ السنوي للمجلسِ الدولي لكرةِ القدم المُشَرِع لقوانينِ اللعبة نهاية العام الماضي.
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