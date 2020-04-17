وكشف ليدز الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى (الثانية فعلياً)، في بيان على موقعه الرسمي أنّ "نورمان نُقِلَ إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد تشخيصه بـ +كوفيد-19+، وعلى الرغم من استمراره في القتال والجهد الكبير الذي بذله فريق الخدمة الصحية الوطنية +أن إيتش أس+، خسر للأسف معركته في وقت سابق من صباح اليوم".



واشتهر هانتر بتدخلاته القوية كقلب دفاع، وهو خاض أكثر من 700 مباراة مع ليدز خلال أنجح حقبة للأخير في أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات تحت قيادة المدرب دون ريفي، حيث توّج معه بلقب دوري الدرجة الأولى سابقاً مرتين، وبكأس إنكلترا مرة واحدة، ووصل معه إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1975 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1973.



وكان هانتر ضمن تشكيلة منتخب إنكلترا حين توج بلقبه العالمي الوحيد عام 1966 على أرضه، كما نال مع "الأسود الثلاثة" المركز الثالث في كأس أوروبا 1968 (خاض بالمجمل 28 مباراة مع المنتخب الوطني).