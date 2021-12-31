فيروس كورونا يلقي بظلاله على نهاية عام 2021 من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 10:58 3:03 دقيقة واصلت وتيرة الإصابة بفيروس كورونا بالارتفاع مع اقتراب عام 2021 من نهايته. وتيرة ألقت بظلالها على الحياة بصورة عامّة وميادين الرياضة على وجه الخصوص. تقارير إخبارية الرياضة كورونا -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مينديش ينفي رغبة رونالدو في الرحيل عن "يونايتد" 0:40 دقيقة أنباء عن إقالة مدرب موناكو "كوفاتش" 0:53 دقيقة تشيفيرين يجدّد رفضه فكرة إقامة كأس العالم كل عامين إصابة كانسيلو لاعب "سيتي" فى سطو مسلح على منزله 0:35 دقيقة التكناوتي بديلاً للزنيتي في تشكيلة "أسود الأطلس" 1:22 دقيقة روزنامة الفعاليات الرياضية في دولة قطر لعام 2022 9:01 دقيقة غاريث ساوثغيت في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:03 دقيقة فيروس كورونا يلقي بظلاله على نهاية عام 2021 0:48 دقيقة كيروش يضمّ 3 لاعبين جدد لتشكيلة المنتخب المصري 4:26 دقيقة الكبير يتحدّث عن استعدادات نسور قرطاج للـ"كان"