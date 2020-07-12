فيروس كورونا يفتك بنادي زيوريخ السويسري من قبل beIN SPORTS July 12, 2020 13:37 0:37 دقيقة قال نادي زيوريخ السويسري، إنه اكتشف عدةَ حالات إصابة بفيروس كورونا، في صفوف لاعبيه وطاقمه التدريبي بعد ثبوت إصابة مدافعه ميرليند كريزيو بالعدوى. -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة ولفرهامبتون يصدم إيفرتون وينعش آماله الأوروبية 1:41 دقيقة زيدان يصف الأسبوع الأخير من الليغا بـ "الأصعب" 0:50 دقيقة نجوم الكرة الصفراء يشكرون منظمي بطولة ويمبلدون 0:37 دقيقة فيروس كورونا يفتك بنادي زيوريخ السويسري 0:38 دقيقة باريس سان جيرمان يمدد عقد كيمبيمبي 3:30 دقيقة أتلتيكو يستعيد نغمة الانتصارات بالتغلب على بيتيس 4:32 دقيقة مانشستر سيتي يدك شباك برايتون بخماسية نظيفة 4:22 دقيقة يوفنتوس ينجو من الخسارة أمام أتالانتا 3:24 دقيقة انهيار غير متوقع لتشيلسي أمام شيفيلد يونايتد 3:36 دقيقة برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آماله