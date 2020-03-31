فيروس كورونا غير نمط حياة الرياضيين البرازيليين من قبل beIN SPORTS March 31, 2020 19:32 3:03 دقيقة العزل الصحي الذي يفرضه وباء كورونا غير نمط حياة الرياضيين البرازيليين و بصورة خاصة لاعبي و لاعبات كرة القدم حيث يحاول كل واحد منهم اتباع برنامج تحضيري خاص للحفاظ على اللياقة البدنية و الذهنية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة اقتراح بنقل عدوى الإصابة بوباء كورونا للسائقين ! 2:09 دقيقة توماس باخ: إنه تحد كبير وغير مسبوق 3:10 دقيقة رياضيون برازيليون يعارضون استخفاف الرئيس بكورونا 2:20 دقيقة مساع حثيثة لإيجاد حلول لمشكلات الأندية المالية 2:13 دقيقة مشاكل سانت إتيان تسهم في تراجع مردود وهبي الخزري 9:07 دقيقة موجز الأخبار 0:31 دقيقة بارتوميو يشكر جميع اللاعبين على خطوتهم 0:32 دقيقة تأجيل اجتماع رابطة الدوري الإيطالي وجمعية اللاعبين 0:33 دقيقة تأجيل بطولة العالم للسباحة إلى صيف 2022 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية