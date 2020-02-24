وجاء في بيان الاتحاد عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة: "قررت رابطة الدوري الكوري الجنوبي تأجيل انطلاق الدوري الكوري الجنوبي لعام 2020 مؤقتاً إلى حين تلاشي انتشار الوباء".

وتابع "إنه إجراء لحماية صحة وسلامة المواطنين ولاعبينا من وباء كوفيد-19 الذي دخل في مرحلة خطيرة".

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات الموسم الجديد بمشاركة 12 نادياً نهاية الاسبوع الجاري.

أصبحت كوريا الجنوبية الاثنين ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس كورونا خارج الصين بعد أن ارتفع العدد إلى 833 حالة وسبع وفيات، بعد تسجيل 161 اصابة جديدة في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة. ونظراً للوتيرة المتسارعة، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الاحد حال التأهب القصوى في البلاد.

دوري الأبطال على المحك

ولم يعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عما إذا سيؤثر تأجيل انطلاق الدوري الكوري على منافسات دوري أبطال آسيا الذي تنافس فيه أربعة أندية كورية.

وبات الدوري الكوري الجنوبي آخر البطولات والاحداث الرياضية الذي يقع ضحية فيروس كورونا الذي انتشر في ما يقارب 30 دولة حول العالم، بعد أن أرجئت جائزة الصين الكبرى في الفورمولا وان التي كانت مقررة في 19 أبيرل/نيسان المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تأخذ الأندية الصينية طرفاً فيها إلى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيوداً على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعلن تأجيل مباريات اندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي حتى نيسان/أبريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" الى موعد يحدد لاحقاً، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

هذا وأرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021.

