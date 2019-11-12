حقق المنتخب النيجيري فوزه الأول في بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً لكرة القدم عقب تغلبه على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر حالياً.

أقيمت المباراة مساء الثلاثاء على ملعب السلام في القاهرة وتقدم المنتخب الزامبي في الدقيقة 12 عن طريق باتسون داكا وسريعاً تمكن المنتخب النيجيري من إدراك التعادل عن طريق أورجي أوكونكو في الدقيقة 16 ومن ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 65 تقدم كليتشي نواكالي للنسور النيجيرية.

وحسم المنتخب النيجيري فوزه بالمباراة وحصوله على النقاط الثالث عقب تسجيله للهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع عن طريق المهاجم تايوو أونيى.

بذلك رفع النيجيريون رصيدهم من النقاط إلى ثلاث في المركز الثاني خلف جنوب إفريقيا المتصدرة برصيد 4 نقاط ومتقدمين بفارق الأهداف فقط على منتخب كوت ديفوار فيما تراجعت زامبيا إلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.



