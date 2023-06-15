

وتناوب على تسجيل أهداف اليمن كل من عبد الرحمن الخضر (21) وعادل قاسم (31) وأنور الطريقي (48 من ركلة جزاء) وأديب إبراهيم عدنان (88 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وتقام منافسات البطولة القارية التي انطلقت اليوم في تايلاند حتّى يوم 2 يوليو المقبل.



