ماغ نابا فولكوي منحت المنتخب الفرنسي هدفي التقدم حيث سجلت الأول عند الدقيقة الحادية والخمسين وأضافت الهدف الثاني عند الدقيقة الخامسة والستين ثم سجلت إيستير مبا كيم نيارو الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثمانين قبل أن تمنح أوليفيا سميث شابات كندا هدفهن الوحيد قبل نهاية اللقاء بقليل لتحقق فرنسا فوزها الأول مكبدة كندا خسارتها الثانية.

فوز عريض لهولندا على أميركا

وفي مباريات المجموعة الرابعة فاز المنتخب الهولندي على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف دون مقابل

ساني كوبمان افتتحت التسجيل للهولنديات عند الدقيقة الثانية والثلاثين ثم ضاعفت دانا فويد رير النتيجة عند الدقيقة الخامسة والخمسين من تسديدة صاروخية بعد ذلك حصل المنتخب الهولندي على ركلة جزاء سجلت من خلالها ماريت أويي الهدف الثالث والأخير قبل أن تطرد لاعبة هولندا سامانثا فان ديمن في الدقيقة الثانية والثمانين.

