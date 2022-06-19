لوم تشوانا افتتح التسجيل عند الدقيقة السادسة عشرة، وأضاف أنج يوان بوني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يسجل آلان فيرجينيوس الهدف الثالث عند الدقيقة السابعة والخمسين، وعاد بوني ليوقع على الثنائية والهدف الرابع للديوك في الدقيقة التاسعة والخمسين، ليختتم فيرجينيوس خماسية فرنسا مكملا ثنائيته الشخصية عند الدقيقة الثانية والستين.

ولحساب المجموعة ذاتِها فازت إيطاليا على رومانيا بهدفين لهدف توماسو بالدانتزي افتتح التسجيل لإيطاليا عند الدقيقة السابعة والأربعين، وبعدها بست دقائقَ عدل لوكا أندروناشي النتيجة لرومانيا قبل أن يخطفَ، كريستيان فولباتو هدفَ الفوز للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الثامنة والستين.

