قال اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي في حديث تلفزيوني "قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية".

تابع اللاعب الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ وكان قد أعلن اعتزاله دولياً مع منتخب بلاده في 2015 "اقتُرح علي متابعة اللعب، اختلقت الأعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافسة وأصبح الأمر صعبا قليلا".

سجل فورلان 36 هدفاً في 112 مباراة دولية، وهو ثالث أفضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني (58 هدفاً) وأدينسون كافاني هداف باريس سان جرمان الفرنسي (48).

واختير أفضل لاعب في مونديال جنوب افريقيا 2010 حيث كان شريكاً بلقب الهداف ايضا مع الالماني توماس مولر والهولندي ويسلي سنايدر والإسباني دافيد فيا برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وقد ساهمت أهدافه بوصول الأوروغواي إلى نصف نهائي البطولة.

وشارك أيضا في كأس العالم عامي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2014 في البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب كوب اميركا عام 2011.

وكانت مباراته الدولية الأخيرة في ثمن نهائي مونديال البرازيل حين خسرت الاوروغواي امام كولومبيا صفر-2.

وتنقل فورلان في اندية أوروبية بارزة، فلعب في مانشستر يونايتد الانكليزي (فاز معه بالدوري عام 2003) وفياريال واتلتيكو مدريد الإسبانيين (فاز مع الاخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010) وأنتر الايطالي.

وفي السنوات الاخيرة حمل ألوان انترناسيونال البرازيلي، سيريزو أوساكا الياباني، بينيارول، مومباي سيتي الهندي واخيرا كيتشي.



