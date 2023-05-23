فنان مغربي يتضامن مع فينيسيوس جونيور على طريقته الخاصة من قبل beIN SPORTS May 23, 2023 17:36 1:11 دقيقة محمد لشهب فنان مغربي رسم لوحة تضامنًا مع فينيسيوس جونيور، طريقة رسم اللوحة كانت مميزة باعتماد وردة كفرشاة رسم. تقارير إخبارية فينيسيوس جونيور محمد لشهب -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة القطري معتز برشم في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة محرز وفودين: تعلمنا من درس الخسارة أمام تشلسي 1:11 دقيقة فنان مغربي يتضامن مع فينيسيوس على طريقته الخاصة 1:27 دقيقة هالاند يعبّر عن سعادته البالغة بالفوز بلقب الدوري 2:25 دقيقة أنشيلوتي يشنّ هجوماً قاسياً على "العنصريين" 1:37 دقيقة توقيع اتفاقية الأمن والسلامة لحفل الافتتاح 0:38 دقيقة آرسنال يوقع عقداً طويل الأمد مع ساكا 2:06 دقيقة ليبرون لا يستبعد فكرة الاعتزال 0:43 دقيقة يوفنتوس يرد على قرار المحكمة الرياضية 0:56 دقيقة فينيسيوس يغيب عن تدريبات ريال مدريد