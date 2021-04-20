فليك يؤكد معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 18:40 0:34 دقيقة أكد مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي المقترح معتبراً أنه لن يعود بالفائدة على كرة القدم في أوروبا. بايرن ميونيخ هانزي فليك دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة غضب وانقسام في إيطاليا عقب الإعلان عن دوري السوبر 0:42 دقيقة بييلسا يدين إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:34 دقيقة فليك يؤكد معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي 1:35 دقيقة داودن يهاجم بشدة دوري السوبر الأوروبي 1:00 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي ترفض دوري السوبر الأوروبي 0:56 دقيقة الخليفي: "كرة القدم هي لعبة للجميع" 2:53 دقيقة استمرار موجة الغضب بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:35 دقيقة الجمعية العمومية لليويفا تدين دوري السوبر الأوروبي 0:47 دقيقة غوارديولا يعارض دوري السوبر الأوروبي 0:38 دقيقة كلوب: "إذا كان خروجي سيساعد فسأخرج"