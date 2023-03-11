فلومينينسي يقدم لاعبه الجديد مارسيلو من قبل beIN SPORTS March 11, 2023 15:42 2:54 دقيقة قدم نادي فلومينينسي البرازيلي لاعبه الجديد مارسيلو الذي يعود للنادي من جديد بعد سبعة عشر عاما والهدف الأول هو التتويج بكأس ليبرتادوريس. تقارير إخبارية الدوري البرازيلي فلومينينسي -آخر الفيديوهات 5:52 دقيقة بايرن ميونيخ ينتصر على أوغسبورغ 4:26 دقيقة ريال مدريد يتجاوز امتحان إسبانيول بنجاح 3:43 دقيقة الأهلي يسقط في أرض صنداونز 2:54 دقيقة فلومينينسي يقدم لاعبه الجديد مارسيلو 3:00 دقيقة بورنموث يقتنص فوزاً ثميناً من ليفربول 3:02 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لتخطي عقبة كريستال بالاس 2:29 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بريست 2:42 دقيقة مواجهة مرتقبة في "ديربي الرور" 0:30 دقيقة العراق يتأهل إلى كأس العالم 2023 تحت 20 عاماً 2:40 دقيقة شبيبة القبائل يستضيف فيتا كلوب