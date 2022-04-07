فلورنتسي خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى من قبل beIN SPORTS April 7, 2022 20:11 0:30 دقيقة خضع مدافع ميلان أليساندرو فلورنتسي لعملية جراحية في ركبته اليسرى حسب ما أعلن متصدّر الدوري الإيطالي. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي ميلان أليساندرو فلورنتسي -آخر الفيديوهات 4:09 دقيقة التعاون يفوز على الدحيل 0:38 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة باوك سالونيكا ذهاباً 3:30 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع وست هام "المنقوص" 0:35 دقيقة بودو/غليمت ينتصر على روما 2:06 دقيقة سبورتينغ براغا يهزم غلاسكو رينجرز 2:39 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ليستر وآيندهوفن 3:47 دقيقة برشلونة يعود بتعادل إيجابي من أرض فرانكفورت 0:27 دقيقة سباهان يتغلّب على باختاكور 0:50 دقيقة ترحيب واسع بإصلاحات وتعديلات الـ"يويفا" 3:29 دقيقة مباراة فولاد خوزستان والغرافة دون أهداف