وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 4 عبر محمد شاكر بن حمزة، لكن المنتخب العربي الفلسطيني عادل سريعاً من خلال ياسر حمد 13.

ليعود محمد صفوان بحر الدين ليعيد التقدم لمنتخب بلاده سنغافورة وقبل نهاية الشوط الأول 39.

فلسطين كانت قد افتتحت التصفيات بفوز مبهر على أوزبكستان في الجولة الأولى 2-0، في حين تعادلت سنغافورة مع اليمن 2-2 في إطار الجولة الأولى.

وتعثر منتخب السعودية بشكل مفاجئ أمام مضيفه اليمن في مباراة أقيمت في البحرين 2-2.

وتقدم منتخب اليمن في مناسبتين الأولى من مقصية رائعة لمحسن محمد (8) والثاني من مجهود فردي لعمر الضاحي (37).

وعدّل هاتان باهبري في المرة الأولى (23) وسالم الدوسري في الثانية (48) وسط حيرة الفرنسي رونار مدرب منتخب السعودية الجديد.

الصين تضرب بقوة في المجموعة الأولى:

وفي إطار المجموعة الأولى فازت الصين بخماسية نظيفة على مضيفتها جزر المالديف تناوب على تسجيلها وو تشي (34) ولي (45) ويانغ تشو من ركلة جزاء (65) وإلكسون من ركلتي جزاء (83 و90) وفي وقت مبكر من اليوم الثلاثاء فازت الفلبين على غوام 4-1.

أستراليا تحسم موقعة الكويت في المجموعة الثانية:

وفي المجموعة الثانية حسمت أستراليا مباراتها خارج أرضها أمام الكويت بثلاثية نظيفة تناوب عليها ليكي (7 و30) وموي (38) كما فازت نيبال على تايوان 2-0.



وتساوت أربعة منتخبات برصيد ثلاث نقاط وفصل بينها فارق الأهداف، حيث بقيت الكويت أولى (من مباراتين) أمام أستراليا (مباراة واحدة) والأردن (مباراة واحدة) ونيبال (مباراتين)، فيما تحتل تايوان المركز الأخير من دون نقاط من مباراتين.



وفشل منتخب الكويت في تأكيد انطلاقته الرائعة في التصفيات عندما تغلب على نيبال 7-صفر الخميس الماضي، وخسارته أمام أستراليا قد تهدد مستقبل مدربه الكرواتي روميو يوزاك الذي سبق لرئيس الاتحاد المحلي الشيخ أحمد اليوسف أن أكد بأن الجهاز الفني سيحظى بفرصة حتى نهاية مباراة أستراليا قبل اتخاذ قرارات بشأنه.



ولم يمهل الضيف منتخب الكويت طويلاً ليصدمه بهدف مبكر بعد مضي 7 دقائق فقط عبر القائد ليكي الذي اصطدمت به تسديدة زميله جاكسون ايرفين لتتحول داخل الشباك وسط تغطية دفاعية سيئة.



وكاد "الأزرق" يرد سريعاً إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها فيصل زايد تابعها سلطان العنزي بجانب القائم (10).



وسدد ايرفين كرة من داخل المنطقة علت العارضة (20)، فيما انتهت تسديدة آدم تاغارت في أحضان الحارس سليمان عبد الغفور (24).



وبطريقة مشابهة للهدف الأول، تمكنت أستراليا من تعزيز تقدمها بعد ركلة ركنية قابلها ايرفين برأسه لتجد ليكي المتمركز أمام المرمى حولها في الشباك (30).



وسدد إيرفين كرة قوية بعد عرضية من الظهير عزيز بيهيتش بجانب القائم (37).



وواصل الـ"سوكيروز" الضغط وكأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، ومن كرة عرضية لغرانت حاول إبعادها الحارس عبد الغفور فقابلها موي من على حدود المنطقة في المقص الأيمن رافعاً الغلة الاسترالية الى 3 اهداف (38).



مع بداية الشوط الثاني، قام مدرب الكويت الكرواتي روميو يوزاك بردة فعل متوقعة بإشراك الثنائي بدر المطوع ويوسف ناصر كمهاجم ثان بدلاً من شريدة الشريدة وعبدالله ماوي في محاولة لانعاش "الازرق" هجومياً.



ومرر المطوع كرة امامية لحسين الموسوي سددها قوية في الشباك الجانبية (52).



وحصل الاستراليون على ركلة حرة قريبة الا ان تسديدة موي ذهبت بجانب القائم (54).



وتبادل ناصر الكرة مع فيصل زايد قبل ان يطلق قذيفة ابعدها الحارس ماتيو ريان بمهارة إلى ركنية لم تثمر في ابرز الفرص الكويتية (58).



وعاد ناصر وسدد كرة مفاجئة من داخل المنطقة امسكها الحارس المتألق (63).



وحصل البديل اوير مابل على فرصة التعزيز لكن كرته انتهت في الشباك الجانبية (72).



ومع مرور الوقت وضح تأثر الفريقين بالاجواء الحارة، وتعرض أكثر من لاعب كويتي لاصابة عضلية، بينهم الموسوي الذي ترك مكانه لفيصل عجب.



وأنقذ عبد الغفور انفراداً صريحاً من مابل الذي حاول اسقاط الكرة من فوقه (90).



نتائج منطقية في المجموعة السادسة

عادت طاجيكستان بالفوز من أرض منغوليا 1-0، بينما استهلت اليابان مسيرتها بالفوز خارج ملعبها بهدفين نظيفين على ميانمار، أحرز شويا ناكاجيما الهدف الأول في الدقيقة 16 قبل أن يضيف تاكومي مينامينو ثاني الأهداف في الدقيقة 26.

كوريا الشمالية تواصل حصد النقاط في الثامنة

وتصدرت كوريا الشمالية مجموعتها الثامنة عقب فوز متواضع على مضيفتها سيريلانكا بهدف دون رد حمل توقيع جانك كوك (67) لترفع رصيدها إلى ست نقاط عقب فوزها المفاجئ على لبنان في المرحلة الأولى 2-0.

وتجنبت كوريا الجنوبية مفاجأة من مضيفتها تركمانستان وغلبتها بثنائية نظيفة لنا سانغهو وجونغ وو يونغ (13 و83).