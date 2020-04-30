ويسير فلايني (32 عاماً)، لاعب شاندونغ لونينغ الصيني راهناً ومانشستر يونايتد الإنكليزي سابقاً، على خطى مواطنه أكسل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الإلماني الذي استثمر أيضاً في الشركة المالكة للنادي "إيموبيليار ستاندار دو لياج".

وبحسب يومية "لا درنيير أور"، امتلك فيتسل أخيراً 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة.

وكان الاتحاد البلجيكي رفض في 8 نيسان/أبريل تجديد الرخصة الاحترافية لستاندار لعدم ملائمته مالياً. وبدون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات إلى درجات الهواة.

استأنف ستاندار أمام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع أن ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين بحسب وكالة "بلغا". وتصدر محكمة التحكيم قرارها في 5 أيار/مايو.