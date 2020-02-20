فلامينغو يفرض التعادل على مضيفه إنديبندينتي في مباراة الذهاب من قبل beIN SPORTS February 20, 2020 13:05 0:51 دقيقة فرض فلامينغو البرازيلي التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في ذهاب الريكوبا سود أميريكانا التي تجمع بين بطل ليبرتادوريس وبطل كوبا سوداميريكانا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة إيقاف الفعاليات التجريبية للألعاب البارالمبية 0:51 دقيقة فلامينغو يفرض التعادل على مضيفه إنديبندينتي 0:36 دقيقة غوارديولا يرد على موقف بارتوميو 2:02 دقيقة مطالب جديدة لتقنية الـ"VAR" في الدوري الإيطالي 1:57 دقيقة طفلة روسية في طريقها لتصبح بطلة أولمبية لبلادها 1:33 دقيقة ريبيتش يتألق في خط هجوم ميلان 1:45 دقيقة آرسنال يرحل إلى اليونان لملاقاة أولمبياكوس 1:30 دقيقة هاتيبور فخور بالنتيجة المبهرة 0:59 دقيقة فيرنر: "كانت مباراة صعبة" 1:50 دقيقة غاسبيريني: "هدفنا تخطي هذا الدور"