فكرة إقامة كأس العالم كل عامين "قيد التشاور" من قبل beIN SPORTS September 8, 2021 20:06 1:12 دقيقة أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فكرة إقامة كأس العالم كلَّ عامين طُرحت أثناء كونغرس الفيفا، وصوت على مناقشتها عددٌ كبير من الدول الأعضاء. إنفانتينو أشار في الوقت ذاتِه إلى أن القرار لن يتخذ إلا بالتشاور مع جميع أركان اللعبة. تقارير إخبارية جاني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة وفد من اليويفا يزور استاد راس أبو عبود المونديالي 1:08 دقيقة مباراة إنكلترا وبولندا - التغطية الخاصة 1:12 دقيقة فكرة إقامة كأس العالم كل عامين "قيد التشاور" 3:24 دقيقة رادوكانو تتجاوز بينشيتش وتبلغ نصف النهائي 0:36 دقيقة تركتور سازي يطلب تأجيل مباراته أمام النصر 0:51 دقيقة أندية إنكليزية ممنوعة من الاستعانة بلاعبيها 0:33 دقيقة إلتشي يقدم خافيير باستوري لوسائل الإعلام 0:48 دقيقة منتخب بلجيكا أمام فرصة سانحة لتعزيز ريادته 0:38 دقيقة السويد تسعى لمواصلة التألق 0:55 دقيقة إيطاليا لا زالت تبحث عن انتصارها الأول بعد اليورو