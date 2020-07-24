فضائح فيفا: استقالة المدعي العام السويسري من قبل AFP July 24, 2020 09:15 0:42 دقيقة قدَّم المدعي العام السويسري مايكل لاوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") الشهيرة بـ"فيفاغايت". الفيفا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الغرافة يتجاوز عقبة العربي بنجاح 3:29 دقيقة سان جيرمان (1) وسانت إيتيان (0) – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة يايا توريه يتدرّب مع ليتون أوريينت الإنكليزي ! 1:23 دقيقة ماغواير يقرّ بصعوبة مواجهة ليستر سيتي 2:07 دقيقة مستقبل ساري مع يوفنتوس على المحك ! 0:43 دقيقة "فيفبرو" يعلّق عضوية رابطة اللاعبين في كوت ديفوار 0:56 دقيقة نقل أحد لاعبي فوينلابرادا إلى المستشفى بسبب كورونا 1:00 دقيقة انطلاق الدوري القطري بلفتة تكريم الطواقم الطبية 0:28 دقيقة الإعلان عن موعد انطلاقة الدوري الإنكليزي 2020-2021 25:10 دقيقة اللقاء الخاص الكامل مع توماس باخ