فشل المفاوضات بين غاريكا والاتحاد البيروفي من قبل beIN SPORTS July 15, 2022 15:20 0:25 دقيقة فشلت المفاوضات بين المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا والاتحاد البيروفي لكرة القدم بخصوص تجديد عقده لتنتهي بذلك مهمة المدرب الأرجنتيني كمدرب للبيرو والتي استمرت لسبع سنوات. ويعود سبب فشل المفاوضات للعرض الذي قدمه الاتحاد البيروفي والذي قلص من خلاله راتب المدرب غاريكا. تقارير إخبارية ريكاردو غاريكا منتخب بيرو -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة برشلونة يقدم نجمه الجديد رافينيا 1:04 دقيقة طوكيو تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى عام 2025 0:25 دقيقة فشل المفاوضات بين غاريكا والاتحاد البيروفي 0:35 دقيقة المغرب يحجز مقعده في كأس العالم لكرة اليد 0:49 دقيقة اليابان تقسو على سوريا وفوز لافت لإيران 3:17 دقيقة محكمة التحكيم الرياضية ترفض الاستئناف الروسي 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل استعداداته 0:36 دقيقة أنشيلوتي لا يعتزم إجراء المزيد من التعاقدات 2:18 دقيقة بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين تتأهب للانطلاق 0:29 دقيقة بوسطن سلتيكس يتغلب على ممفيس غريزليس