عمرو فهمي – القاهرة

تشكل الفريق في البداية من خمسة لاعبين فقط ثم اتسع حتى صار يشمل 22 لاعبا بعد أن حظي برعاية جمعية خيرية ودعم أبطال من الأقزام في رياضات أخرى كألعاب القوى ورفع الأثقال.

ويقول لاعبو الفريق إن ممارسة كرة القدم بالذات كانت تشكل مخاطرة بالنسبة لأغلبهم لوقوعهم فريسة للتنمر متى عجزوا عن مقاومة سحر اللعبة الأكثر شعبية، إلا أنه ومع تشكيل فريقهم الخاص بدأ الوضع يتغير فحلّ التقدير محلّ السخرية.

وشارك "نجوم الخير" في مباريات دولية ممثلا عن مصر ووصلته دعوات للمشاركة في بطولات عالمية على مدار العام المقبل.

ويسعى أعضاء الفريق إلى تأسيس اتحاد كروي مستقل يعمل تحت مظلة اللجنة البارالمبية المصرية.