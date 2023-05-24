فريد: "الجميع تأثّر بما حدث لفينيسيوس" من قبل beIN SPORTS May 24, 2023 17:59 2:28 دقيقة قال اللاعب الدولي البرازيلي السابق فريد إن الجميع تأثّر بما حدث لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور مشدّدًا على ضرورة وضع حدّ للعنصرية في كل مكان. كما أكّد فريد على أهمية اختيار مدرب لمنتخب البرازيل في أسرع وقت ممكن من أجل بدء العمل في الفترة المقبلة. مقابلات فريد ريال مدريد فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة وولف: نتطلع بشغف للتتويج بالدوري 0:48 دقيقة استعدادات أمنية كبيرة في مدينة دورتموند 1:27 دقيقة أرتيتا يُشيد بمانشستر سيتي 2:28 دقيقة فريد: "الجميع تأثّر بما حدث لفينيسيوس" 3:41 دقيقة تجمّع داعم لـ"فيني" في ريو دي جانيرو 1:24 دقيقة طرح تذاكر سباق جائزة قطر للبيع المبكر إلكترونياً 1:02 دقيقة فالنسيا يعترض على العقوبة المفروضة عليه 0:47 دقيقة جوردي ألبا يعلن الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم 1:11 دقيقة غوارديولا سيستمر في منصبه رغم التهم الموجهة للنادي 0:33 دقيقة الرابطة تعلن موعد فترتي الميركاتو