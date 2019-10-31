فرنسا الى ثمن نهائي كأس العالم تحت 17 عاما October 31, 2019 12:46 0:43 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 11:33 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:43 دقيقة ووريرز يواصل معاناته ويخسر جهود كوري 0:33 دقيقة موناكو يطيح بمرسيليا ويتأهل لثمن النهائي 3:53 دقيقة ملخص مباراة أودينيزي وروما 3:47 دقيقة ملخص مباراة أتليتيكو بلباو وإسبانيول 4:05 دقيقة ريال مدريد يمطر شباك ليغانيس بخماسية نظيفة 4:58 دقيقة يوفنتوس يحصد النقاط بعد فوز متأخر على جنوى 4:33 دقيقة أتالانتا يفرض التعادل على نابولي في عقر داره 6:23 دقيقة ليفربول يعبر أرسنال في الرابطة بعد مباراة مجنونة