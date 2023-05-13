فرحة عارمة في صفوف مشجعي العربي بعد التتويج من قبل beIN SPORTS May 13, 2023 12:31 3:21 دقيقة شهدت شوارع قطر فرحة عارمة لجماهير العربي التي خرجت سعيدةً هاتفة باسم فريقها الذي قدم موسماً رائعاً وذلك عقب التتويج بلقب كأس أمير دولة قطر. تقارير إخبارية العربي كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل 0:51 دقيقة كوري يعترف بصعوبة تقبل الفشل بالحفاظ على اللقب 0:59 دقيقة ليبرون جيمس يتحدث عن انتصار ليكرز 3:25 دقيقة ريال مدريد يتجهز لدوري الأبطال بمواجهة خيتافي 3:35 دقيقة مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون 3:08 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل مواصلة السير نحو اللقب 2:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الوداد وصنداونز 3:25 دقيقة صراع الأمتار الأخيرة بين بايرن ودورتموند 0:48 دقيقة الهلال يحرز كأس خادم الحرمين الشريفين 2:44 دقيقة توافد جماهيري كبير على نهائي كأس أمير دولة قطر