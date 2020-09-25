فرانك دي بور يتحدث عن مهمته الجديدة كمدرب لمنتخب هولندا من قبل beIN SPORTS September 25, 2020 21:07 2:48 دقيقة بعد حوالي ستة أسابيع على مغادرة رونالد كومان الى برشلونة، تم تقديم المدرب الجديد للمنتخب الهولندي فرانك دي بور لوسائل الإعلام بمقر الإتحاد الهولندي لكرة القدم. مقابلات منتخب هولندا فرانك دي بور -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة روبليف يعبر إلى نصف نهائي بطولة هامبورغ 0:29 دقيقة رسمياً...سواريز ينضمّ إلى صفوف أتلتيكو مدريد 13:28 دقيقة المؤتمر الصحفي لباختاكور قبل مواجهة استقلال طهران 0:53 دقيقة اعتبار توتنهام فائزا في مباراته ضد ليتون أورينت 9:13 دقيقة المؤتمر الصحفي لشباب الأهلي دبي قبل مواجهة الأهلي 13:07 دقيقة المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي 1:07 دقيقة ميسي يصعّد من لهجته ضد إدارة برشلونة ! 1:19 دقيقة أوباميانغ: "نتسلّح بالثقة في مواجهة ليفربول" 3:04 دقيقة آخر التطورات بشأن ما يعرف بقضية سواريز 0:22 دقيقة زلاتان إبراهيموفيتش يتحدّى فيروس كورونا !