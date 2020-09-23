

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الأربعاء تعيين المدافع الدولي السابق فرانك دي بور مدربا جديدا للمنتخب الوطني، خلفا لمواطنه رونالد كومان المنتقل أخيرا إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأشار الاتحاد في بيان "سيقود اللاعب الدولي السابق البالغ 50 عاما المنتخب البرتقالي حتى نهاية كأس العالم FIFA قطر 2022™".

وأضاف "سيستلم دي بور مهامه فورا" وأنه "سيكون جاهزا على مقاعد التدريب في المباراة الودية أمام المكسيك ولاحقا في المباراتين الرسميتين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية أمام البوسنة والهرسك وإيطاليا".

وسيقدم الاتحاد الهولندي دي بور رسميا أمام وسائل الإعلام في مركز التدريب في زيست بالقرب من مدينة أوتريخت الجمعة.

ويأتي قرار تعيين دي بور، بعد مغادرة مواطنه كومان منصبه هذا الصيف للإشراف على فريقه السابق برشلونة بعد إقالة كيكي سيتيين في عام هو الأسوأ للفريق الكاتالوني من ناحية النتائج، علما أن مساعده دوايت لوديفيغيس أشرف مؤقتا على المنتخب في مباراتي الفوز أمام بولندا 1-صفر والخسارة ضد إيطاليا بالنتيجة ذاتها في النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وارتدى دي بور القميص البرتقالي بين عامي 1990 و2004، قبل أن يتحول إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب.