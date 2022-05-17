فراس الخطيب يتألّق من بوابة التدريب مع زاخو من قبل beIN SPORTS May 17, 2022 18:14 3:35 دقيقة في أولى محطّاته الاحترافية الخارجية على صعيد التدريب يواصل مهاجم منتخب نسور قاسيون السابق فراس الخطيب تجربة ناجحة مع نادي زاخو في الدوري العراقي حيث يتطلّع إلى نجاح متصاعد يرقى إلى نجاحاته كواحد من أشهر نجوم الكرة السورية. تقارير إخبارية فراس الخطيب زاخو -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يعدّ العدّة لمواجهة رينجرز 0:53 دقيقة استقالة جماعية للمكتب التنفيذي لنادي الرجاء 0:56 دقيقة ستيفن كوري يفي بوعده لوالدته 2:09 دقيقة فان برونكهورست يؤكد جاهزية فريقه لملاقاة فرانكفورت 1:21 دقيقة علي فرج ونور الشربيني إلى الدور الثالث 3:35 دقيقة فراس الخطيب يتألّق من بوابة التدريب مع زاخو 0:49 دقيقة هل سيغادر غاريث بايل ريال مدريد؟ 1:28 دقيقة تشاكا يوجه انتقادات حادة للاعبي آرسنال 1:24 دقيقة هندرسون يعبّر عن فخره بارتداء شارة قيادة ليفربول 0:55 دقيقة الحكومة البريطانية تحذر رومان أبراموفيتش