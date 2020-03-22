وانضم فيلايني لقائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بحسب ما أفادت وكالة الصحة المحلية في مقاطعة جينان الصينية والتي أعلنت أنّ نتائج الفحوص جاءت إيجابية.

ويعاني البلجيكي الدولي (32 عاماً) من حرارة عادية ويشعر بحالة جيدة بحسب ناديه: "لكنه تحت المعاينة ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات المختصة".

وأضاف شاندونغ لونينغ في بيان "يبذل النادي قصارى جهده للمساعدة في العلاج وتعافي اللاعب".

وبات فيلايني أول لاعب ينشط في الدوري الصيني تعلن إصابته بالوباء، علماً أنّ العديد من لاعبي الدوريات الكبرى تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا ولعل أبرزهم الفرنسي ماتويدي وزميله الأرجنتيني ديبالا.

ويلعب فيلايني في شاندونغ لونينغ وقد سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون الإنكليزيين.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إيقاف الدوري الصيني ومعظم النشاطات الرياضية حول العالم.