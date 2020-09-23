فتح تحقيق في ما يعرف بقضية سواريز من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 15:59 4:30 دقيقة قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح تحقيقًا منفصلاً حول واقعة التلاعب في اختبار اللغة الذي خضع له المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز. تقارير إخبارية لويس سواريز الدوري الإسباني يوفنتوس الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة فلامينغو يحقق الفوز أمام برشلونة الإكوادوري 4:30 دقيقة فتح تحقيق في ما يعرف بقضية سواريز 1:14 دقيقة العنبري يطوي صفحة مباراة التعاون 0:52 دقيقة الركراكي يعتبرها نهائي وكارتيرون يرفع من المعنويات 0:59 دقيقة فرانك دي بور يقترب من تدريب منتخب هولندا 2:13 دقيقة منافسة ثلاثية على جائزة الأفضل في أوروبا 2:27 دقيقة ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ 2:56 دقيقة طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران 1:27 دقيقة باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه 3:03 دقيقة الهلال يتأهب لمواجهة شباب الأهلي دبي