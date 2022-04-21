وقبِلت المحكمة استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد قرار أصدرته قبل عام يمنع اليويفا والفيفا من اتخاذ إجراءات عقابية بحق الأندية التي تقف خلف مشروع السوبر ليغ وهي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

حيث بات بإمكان الهيئتين الكرويتين القارية والدولية والاتحادين المحليين وأيضاً رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي معاقبة الأندية الثلاثة بحرمانها من المشاركة في مسابقاتها.

وكان تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن أن الأندية حرّة في إنشاء بطولاتها الخاصّة ولكن عليهم ألا يتوقّعوا المشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واتهم تشيفيرين أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، باستغلال الأحداث السياسية الحالية بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف تشيفيرين أنّ الأندية أولًا استغلت جائحة كورونا للإعلان عن الفكرة والآن تستغل هذه الأندية الحرب لترويج الفكرة.

وأبدى تشيفيرين استغرابه قائلاً إن أحد رؤساء الأندية اتصل به للاعتذار، والآن يشارك في تأسيس البطولة مجدداً.