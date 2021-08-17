فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 22:02 1:29 دقيقة عقد لوي فان غال مؤتمراً صحفياً عقب تعيينه رسميًا مدرباً لمنتخب هولندا لكرة القدم، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته. مؤكداً جدارته بتولي هذا المنصب. تقارير إخبارية منتخب هولندا لويس فان غال -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب 1:28 دقيقة مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول 4:47 دقيقة قراءة في مجموعة تونس ضمن كأس الأمم الإفريقية 2:55 دقيقة العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات 2:47 دقيقة الجعايدي يعود لناديه الأم الترجي 1:29 دقيقة فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا 0:53 دقيقة فاران سعيد بانتقاله إلى مانشستر يونايتد 0:27 دقيقة راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة 1:07 دقيقة مجموعات متوازنة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 0:34 دقيقة بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية