وقال فان دايك الذي غاب لمدة سبعة أشهر بعد إصابة في الركبة، لموقع ناديه "مع كل ما يحدث، أشعر أن القرار الصائب من الناحية البدنية هو أنني قررت عدم الذهاب إلى كأس أوروبا والدخول في مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة توقف الموسم".

ورأى قائد منتخب هولندا بأنه يتطلع إلى الصورة الأكبر بقوله "اعتقد بأني بلغت مرحلة من النضخ أدرك من خلالها ما هو القرار الجيد، واعتقد صراحة بأن قراري هو كذلك لأنني أمنح جسدي وركبتي المزيد من الوقت من أجل أن أكون جاهزاً لاستحقاقات على مدى الأشهر الـ18 القادمة، لا سيما مع النادي الذي أدافع عنه وكذلك مع المنتخب حيث نسعى إلى التأهل إلى البطولة التي تلي هذه (كأس أوروبا)" في إشارة الى مونديال قطر عام 2022.

ويعتبر فان دايك ركيزة أساسية في صفوف ناديه ومنتخب بلاده، وكان تعرض للإصابة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الدوري المحلي في دربي المدينة ضد إيفرتون إثر تدخل حارس الأخير جوردان بيكفورد.

