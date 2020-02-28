فانتاسي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الرابعة عشرة February 28, 2020 07:00 3:40 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتاسي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون محلل قنوات beIN SPORTS هيثم فاروق. -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة مباراة الوداد والنجم الساحلي - التغطية الخاصة 3:29 دقيقة حادثة مأساوية تودي بحياة لاعب مصري في السودان 0:35 دقيقة تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس "كورونا" 1:54 دقيقة أنتيتوكونمبو يقود باكس "لالتهام" أوكلاهوما 0:59 دقيقة نادال يتخطى ديميتروف ويلاقي فريتز في النهائي 2:16 دقيقة مشاركة قياسية في تحدي "العديد الصحراوي" 2:40 دقيقة خط دفاع باريس سان جيرمان تحت المجهر 1:52 دقيقة خلاف بين المدرب كلود بويل والحارس ستيفان روفيي 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:48 دقيقة مدرب الرجاء: "نجحنا في استغلال الجزئيات"