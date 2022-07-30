غوندوغان يعترف بصعوبة المواجهة أمام ليفربول July 30, 2022 11:33 1:05 دقيقة في تصريح حصري أكد لاعب مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان أنّ مباراة درع المجتمع ستكون صعبة على طرفيها، مضيفاً أنّ الفريق الجاهز ذهنياً ستكون حظوظه كبيرة في حسم اللقاء لمصلحته. مقابلات غوندوغان مانشستر سيتي درع المجتمع -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة رونالدو سيشارك في مباراة مان يونايتد ورايو فايكانو 3:13 دقيقة ليفربول يتسلح بهدافه صلاح عند ملاقاة سيتي 1:05 دقيقة غوندوغان يعترف بصعوبة المواجهة أمام ليفربول 2:44 دقيقة سيتي لاختبار جودة نجومه الجدد أمام ليفربول 3:04 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول 0:36 دقيقة دورتموند إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا 2:33 دقيقة بيرنلي يعود بفوز ثمين من أرض هيديرسفيلد تاون 0:43 دقيقة الهولندية فوس تفوز بالمرحلة السادسة من طواف فرنسا 0:37 دقيقة الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى نادي قطر 0:34 دقيقة الأوكرانية مونزول تدير نهائي بطولة أوروبا