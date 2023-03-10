غوارديولا يرشح ريال مدريد ويشيد بميسي من قبل beIN SPORTS March 10, 2023 14:55 1:07 دقيقة أكد جوزيب غوارديولا مدربُ مانشستر سيتي أن ليونيل ميسي يستحق كل النجاح الذي يحققه، مؤكداً أن حصوله على كأس العالم وجائزة أفضل لاعب في العالم جاء بفضل مجهوده الكبير كما اعتبر ريال مدريد المرشحَ الأولَ للتتويج بلقب دوري الأبطال. مقابلات ريال مدريد ليونيل ميسي مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة تونس في المركز الرابع لبطولة كأس إفريقيا للشباب 0:43 دقيقة القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد 0:36 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن خضوع نيمار لعملية جراحية 1:13 دقيقة سيرو بورتينيو يعود بفوز ثمين من أرض فورتاليزا 1:22 دقيقة كولينا يرفض فكرة إيقاف الساعة أثناء اللعب 1:07 دقيقة غوارديولا يرشح ريال مدريد ويشيد بميسي بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول 0:42 دقيقة إصابة دورانت بالتواء في الكاحل 3:20 دقيقة انطلاق فعاليات مسير درب لوسيل 1:05 دقيقة ماكدونالد وفافرينكا وموراي إلى الدور الثاني