الفريقُ البافاري الذي حَصَدَ العلامة َ الكاملة خلال الجولاتِ الخمس ِ الماضية يتطلّع لمواصلة عروضِه القويّة ونتائجِـِه الجيدة.

ويدرك ُ لاعبـو المدرب "بيب غوارديولا" أنّ أيّـة َ عثـرة ٍ ستَصُبّ ُ في مصلحة شريكِهم في الصدارة بوروسيا دورتموند.

من جانبه، فريق فولفسبورغ كان استهلّ موسمَه بصورة جيدة ، ونجح في الاحتفاظ بسجلّ ٍ خـال ٍ من الخسارة، لكنّه تعادل مرّتين ، وستكون غايتُـه إلحاقَ الخسارةِ الأولى ببايرن ميونيخ هذا الموسم.