غضب وانقسام في إيطاليا عقب الإعلان عن دوري السوبر من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 18:59 2:38 دقيقة لا تزال الصحافة والجماهير الإيطالية غاضبة على الأندية المشاركة في مبادرة تدشين دوري السوبر الأوروبي، وعلى مستوى الأندية نفسها أحدث الإعلان عن البطولة الجديدة انقساما واضحا بين معسكرين متحاربين كلاميا. تقارير إخبارية دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة داودن يهاجم بشدة دوري السوبر الأوروبي 0:56 دقيقة الخليفي: "كرة القدم هي لعبة للجميع" 2:53 دقيقة استمرار موجة الغضب بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:47 دقيقة غوارديولا يعارض دوري السوبر الأوروبي 0:38 دقيقة كلوب: "إذا كان خروجي سيساعد فسأخرج" 0:41 دقيقة تشيفرين يشن هجوما حاداً على أندية دوري السوبر 1:02 دقيقة إنفانتينو يؤكد معارضة الفيفا لدوري السوبر الأوروبي 0:35 دقيقة خوليت يؤكد معارضته لفكرة دوري السوبر الأوروبي 1:17 دقيقة كلوب يؤكد على موقفه الرافض لدوري السوبر الأوروبي 4:08 دقيقة ليفربول يسقط في فخ التعادل مع ليدز