وذكر غرافينا خلال مؤتمر رياضي أن السباق يقتصر حاليا على دولتين فقط وهما إيطاليا وتركيا، لكن إيطاليا هي المرشح الأقوى للفوز بشرف التنظيم.

ولا تزال إيطاليا تبحث عن تنظيم أول بطولة كرة قدم رئيسية، منذ استضافتها نهائيات كأس العالم عام تسعين وتسعمائة وألف، إضافة إلى مشاركتها عبر مدينة روما في تنظيم النسخة الاستثنائية لليورو التي أقيمت العام الماضي وحصل المنتخب الإيطالي على لقبها.

ومن المنتظر ان تنظم ألمانيا النسخة المقبلة من البطولة، فيما تتنافس تركيا ضد الملف البريطاني الآيرلندي المشترك لبطولة عام 2028.

