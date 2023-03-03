غامبيا تحقق فوزاً كبيراً على جنوب السودان وتحجز مقعداً في نهائيات كأس العالم 2023 من قبل beIN SPORTS March 3, 2023 18:52 1:04 دقيقة حجزت غامبيا مقعدها في نهائيات كأس العالم 2023، ببلوغها نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت عشرين عاماً بفوزها الكبير على جنوب السودان بخماسية نظيفة. تقارير إخبارية غامبيا بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاماً -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة تقارير: فيرمينو سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي 4:33 دقيقة غونثاليث ورويث إلى المربع الذهبي 5:06 دقيقة ستوباتشوك ودي نينو إلى نصف النهائي 1:04 دقيقة غامبيا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن تمديد عقد مهاجمه تشوبو موتينغ 4:21 دقيقة تأهل كوييو وتابيا إلى نصف النهائي 0:40 دقيقة اليابان تتغلب على الصين والسعودية تتخطى قيرغيزستان 2:42 دقيقة استئناف الدوري التركي بعد الزلزال الذي ضرب البلاد 1:01 دقيقة بيليغريني يتحدّث عن إصابة نجم ريال بيتيس نبيل فقير 2:02 دقيقة فورتاليزا يتخطّى ديبورتيفو مالدونادو