غالياني يرشح سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS December 6, 2019 18:47 2:09 دقيقة قال المدير التنفيذي لنادي مونتسا الإيطالي أدريانو غالياني في لقاء حصري مع beIN SPORTS إنّ فريق باريس سان جيرمان هو الأوفر حظاً للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. كما اعتبر غالياني إنّ فريقـه مونتسا يطمح للصعود إلى "Serie B" وبعدها ستتضح الرؤية المستقبلية. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة موعد مباراة انتر ميلان وروما والبث المباشر 2:02 دقيقة الأندية الألمانية تعيش استقراراً مالياً كبيراً 0:38 دقيقة باريس سان جيرمان يبلغ نصف نهائي كأس الرابطة 0:46 دقيقة مدرب ليفربول يلمح لإجراء تعديلات قبل مواجهة بونموث 2:13 دقيقة ماذا قال ساوثغيت عن مشكلة "ستيرلينغ - غوميز" ؟ 0:55 دقيقة لامبارد لم يخف سعادته بقرار "تاس" ولكن..!! 1:06 دقيقة فليك:" مواجهة مونشنغلادباخ خاصة بالنسبة لي" 2:09 دقيقة غالياني يرشح سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا 0:58 دقيقة فوزنياكي تعلن أنها ستعتزل بعد بطولة أستراليا 1:00 دقيقة رودجرز يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليستر سيتي