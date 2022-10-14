غاشاردو سيغادر ريفر بليت مع انتهاء عقده من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 14:56 1:08 دقيقة أكد مارسيلو غاشاردو، مدرب ريفر بليت، عدم استمراره مع النادي بعد انتهاء عقده في ديسمبر المقبل وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدرب رفقة إدارة الفريق الأرجنتيني. تقارير إخبارية ريفر بليت -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة محمد الشوربجي إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 0:44 دقيقة لجنة المشاريع والإرث تستضيف ورشة عمل "مكسيكية" 0:44 دقيقة الغموض يحيط بمستقبل فيليش مع أتليتيكو مدريد 0:39 دقيقة شالكه يستقبل هوفنهايم في افتتاح المرحلة العاشرة 0:42 دقيقة كورتوا يواصل الغياب عن تمارين ريال مدريد 0:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين برينتفورد وبرايتون 1:08 دقيقة غاشاردو سيغادر ريفر بليت مع انتهاء عقده 0:43 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد غياب ريس جيمس عن مونديال قطر 3:05 دقيقة من سيفوز بخدمات النجم جويل إمبيد؟ 1:00 دقيقة فالنتينا لوسا تتحدّث عن صناعة كأس العالم