عودة منتظرة لأردا توران إلى غلطة سراي من قبل beIN SPORTS January 3, 2020 19:48 2:35 دقيقة أصبح احتمال عودة اللاعب التركي أردا توران إلى غلطة سراي وارد للغاية، بعدما سقط من حسابات مدرب بشاك شهير سبور، وهو ما مهد الطريق أمام نجم برشلونة السابق لتجديد العهد مع ناديه الأم بعد أن صالح مدربَه السابق فاتح تريم. تقارير إخبارية أردا توران -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول ؟ 0:44 دقيقة سولشار يؤكد حاجة يونايتد إلى "رد فعل" 1:45 دقيقة "هاتريك" إبراهيمي يزيد من معاناة أم صلال 2:16 دقيقة مباراة على الوحل للتذكير بمعاناة اللاجئين السوريين 2:35 دقيقة عودة منتظرة لأردا توران إلى غلطة سراي 2:37 دقيقة أزمة الأموال تفقد الأندية الإيرانية نجومها الأجانب 0:36 دقيقة يوفنتوس يضم السويدي اليافع كولوسيفسكي من أتالانتا 0:30 دقيقة كاين يواجه خطر الغياب لفترة طويلة 1:19 دقيقة مقترح جديد من دجوكوفيتش ونادال بشأن بطولات التنس 0:24 دقيقة ضربة موجعة لأستون فيلا !