عودة مرتقبة للدوري المكسيكي من قبل beIN SPORTS June 11, 2020 17:41 0:48 دقيقة أكد إنريكي بونيلا رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم أن المُسابقة ستستأنف نشاطها بداية من 24 من تموز/يوليو المقبل بعد فترة التوقف الحالية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا. -آخر الفيديوهات 11:24 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة إشبيلية يتجاوز عقبة ريال بيتيس بنجاح 0:19 دقيقة دورتموند متشبّث بخدمات حكيمي ولكن... 0:34 دقيقة دي يونغ: " برشلونة سيظهر بوجه مغاير" 0:32 دقيقة إبعاد سيميدو من تدريبات برشلونة ! 0:55 دقيقة "فيفا" يجيز تمديد فترة الانتقالات ! 26:27 دقيقة لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع ميغيل أنخيل دياز 0:53 دقيقة رابطة الـ"ليغا" تحذّر اللاعبين ! 0:48 دقيقة عودة مرتقبة للدوري المكسيكي 2:31 دقيقة عجلة الدوري التركي تعود للدوران