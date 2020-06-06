عودة مرتقبة لكرة القدم في أميركا الجنوبية من قبل beIN SPORTS June 6, 2020 13:03 0:54 دقيقة أعلن رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أليخاندرو دومينغيز أن النشاط الكروي في القارة سيُستأنف "بضمانات قصوى" حفاظاً على صحة اللاعبين والأشخاص المعنيين. -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة عودة مرتقبة لكرة القدم في أميركا الجنوبية 0:43 دقيقة إيغالو يفكّر في التراجع عن قرار الاعتزال دولياً 0:26 دقيقة خطة بديلة في حال توقف منافسات الدوري الإيطالي 0:34 دقيقة رابطة الدوري الأميركي تجيز التدريبات بصورة كاملة 3:48 دقيقة تنظيم أولمبياد طوكيو رهن تطورات فيروس كورونا 0:46 دقيقة زهير فضال يتحدّث عن دربي إشبيلية 0:36 دقيقة استئناف منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي في 27 يونيو 0:32 دقيقة تحديد موعد سوق الانتقالات في فرنسا 2:35 دقيقة الأرقام تتهاوى أمام رونالدو مجدداً 0:59 دقيقة أوبلاك يركز على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا