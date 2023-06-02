وغاب سانيه وروديغر وغوندوغان عن المباريات الودية لألمانيا في آذار/مارس، في الخسارة ضد بلجيكا 2-3 في كولن والفوز على البيرو 2-0 في ماينتس.

من جهته، قال غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي الذي يخوض الأسبوع المقبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي: "يبقى المنتخب الوطني شيئاً مميزاً بالنسبة إلي. أريد طبعاً التواجد هناك في حزيران/يونيو".

في المقابل، استبعد فليك أربعة لاعبين ممن شاركوا في نهائيات مونديال قطر حيث خرج فريقه من الدور الأول من الباب الضيق، وهم توماس مولر وسيرج غنابري وماريو غوتسه ونيكلاس زوله.

وقال فليك في آذار/مارس الماضي إن مولر سيغيب عن وديات شهر حزيران/يونيو، دون أن يقفل باب عودته إلى "دي مانشافت".

ولا يشارك المنتخب الألماني في تصفيات كأس أوروبا المؤهلة إلى النهائيات، لأنه يستضيف البطولة القارية صيف عام 2024 وبالتالي يستعيض عنها بمباريات ودية.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في 12 الحالي في بريمن، وهي المباراة الدولية الرقم 1000 لألمانيا، قبل التوجه إلى وارسو لمواجهة بولندا في 16 منه ثم كولومبيا في مدينة غيلزنكيرشن في 20 منه.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، برند لينو (فولهام الانكليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).

للدفاع: ماتياس غينتر (فرايبورغ)، روبن غوزنس (إنتر الايطالي)، بنجامين هنريخس (فرايبورغ)، ثيلو كيهرر (وست هام الإنكليزي)، لوكاس كلوسترمان ودافيد راوم (لايبزيغ)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ماليك ثياو (ميلان الايطالي)، ماريوس فولف (بوروسيا دورتموند).

للوسط والهجوم: يوليان براندت وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش وجمال موسيالا ولوروا سانيه (بايرن ميونيخ)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كاي هافيرتس (تشلسي الانكليزي)، يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنكليزي)، تيمو فيرنر (لايبزيغ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).

