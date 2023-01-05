عنود الأسمري أول حكمة سعودية تحصل على الشارة الدولية من قبل beIN SPORTS January 5, 2023 13:42 0:15 دقيقة نالت الحكمة السعودية عنود الأسمري الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتصبح بذلك أول حكمة سعودية تدخل القائمة الدولية. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة تسمية شارع باسم الملك بيليه في ريو دي جانيرو 0:41 دقيقة غريميو يقدم نجمه الجديد لويس سواريز 0:15 دقيقة الأسمري أول حكمة سعودية تحصل على الشارة الدولية 0:35 دقيقة العطية يفوز بالمرحلة الخامسة من رالي داكار 0:19 دقيقة ميسي سعيد بعودته إلى تدريبات باريس سان جيرمان 3:21 دقيقة السندباد البحري .. شعار وتعويذة خليجي 25 0:32 دقيقة مواجهة قوية بين الأهلي والعربي 0:56 دقيقة تشلسي يرفض الخضوع لشروط بنفيكا! 0:46 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين تشلسي ومانشستر سيتي 0:42 دقيقة تقارير: بليند يقترب من بايرن ميونيخ