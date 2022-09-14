عملية جراحية ناجحة لبونا سار من قبل beIN SPORTS September 14, 2022 15:25 0:45 دقيقة خضع النجم السنغالي بونا سار لعملية جراحية ناجحة على متسوى الركبة ستحرمه من خوض منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب السنغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة إشبيلية يقيم حفل وداع للحدادي 0:48 دقيقة زيارة ممثلين عن المجالس القطرية إلى الاستادات 0:49 دقيقة كيروش يصل طهران لتدريب المنتخب الإيراني 0:45 دقيقة عملية جراحية ناجحة لبونا سار 0:57 دقيقة ترجمة الدليل العالمي لتأمين الأحداث الرياضية 1:00 دقيقة الفيحاني يتحدّث عن استاد أحمد بن علي المونديالي 0:54 دقيقة المساكني يتوجه إلى تونس لتشخيص إصابته 0:46 دقيقة زلاتان يؤكد عودته القريبة واستمراره في الملاعب 2:22 دقيقة ميلان في رحلة البحث عن الفوز أمام دينامو زغرب 1:16 دقيقة نعيم السليتي في لقاء خاص مع beIN SPORTS