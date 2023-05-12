عمر السومة يتحدّث عن التتويج بلقب كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 20:48 2:08 دقيقة عبّر النجم السوري عمر السومة عن سعادته بإحراز لقب كأس أمير دولة قطر معتبراً أن الفريق اجتهد كثيراً منذ بداية الموسم لذلك فإن التتويج مستحق. مقابلات عمر السومة كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 5:48 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر 2:11 دقيقة يونس علي يشكر لاعبيه على هذا الإنجاز 1:15 دقيقة أحمد سهيل: "هذا ما قاله لنا المدرب بخصوص المباراة" 1:07 دقيقة بادوسا تُقصي جابر وشفيونتيك تعبر بيسر في دورة روما 2:08 دقيقة السومة يتحدّث عن التتويج بلقب كأس أمير دولة قطر 10:47 دقيقة مراسم تتويج العربي بلقب كأس أمير دولة قطر 1:01 دقيقة ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري الأبطال 0:53 دقيقة تمديد الشراكة بين رابطة الدوري ورابطة اللاعبين 0:39 دقيقة نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للاسكواش 1:20 دقيقة بنزيمة وألابا ورودريغو يغيبون عن التدريبات