عماد محمد يأمل تدريب منتخب العراق الأول مستقبلاً April 16, 2023 11:12 0:45 دقيقة أكد مدرب منتخب العراق تحت 20 عاماً أنّ أحد أبرز أهدافه كان تدريب منتخب الشباب، عماد محمد أشار إلى أنّ طموحه لا حدود له، حيث يرغب مستقبلاً في الإمساك بزمام منتخب أسود الرافدين. مقابلات منتخب العراق -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مونتاغلياني يرحب بمشاركة قطر في الكأس الذهبية 0:45 دقيقة عماد محمد يأمل تدريب منتخب العراق الأول مستقبلاً 2:59 دقيقة لقاء بحسابات مختلفة بين نوتنغهام ومانشستر يونايتد 2:55 دقيقة آرسنال يلاقي وست هام في ديربي منتظر 2:17 دقيقة برشلونة يبحث عن النقاط الثلاث عندما يلاقي خيتافي 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ